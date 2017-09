Stimmvolk sagt deutlich Ja zur Überbauungsordnung Melli

Goldiwil «Wir wollen die Hofgruppe erhalten, sie soll ein Ort zum Wohnen und Arbeiten werden.» Das sagten die Besitzer des Melli in Goldiwil an der Medienorientierung von Montag. Über die Überbauungsordnung, die den Weg des Melli in die Zukunft regeln soll, wird am 24. September in Thun abgestimmt. Mehr...

Von Margrit Kunz 04.09.2017