Steffisburger Aufstiegsspiel im Exil

«Für unseren Club ist das ein geschichtlicher Meilenstein», sagt Präsident Heinz Gilgen, wenn er über die bevorstehenden Spiele des FC Steffisburg spricht. Seit der Gründung im Jahr 1952 habe die erste Mannschaft nur ein einziges Mal vor rund vierzig Jahren Aufstiegsspiele für die 2. Liga bestritten. Allerdings blieb es damals beim Versuch: Der FC Steffisburg spielte weiter drittklassig.

Bis jetzt. Heute und nächsten Samstag will die erste Mannschaft die Chance packen, die sich ihr bietet. So tritt das Team um die beiden Trainer Pascal Haymoz und Roger Probst erstmals auswärts beim Gegner Wohlensee an. Anpfiff ist heute um 18 Uhr in Hinterkappelen. Und in einer Woche kommt es zum entscheidenden Heimspiel.

Eigener Platz nicht spielbereit

Allerdings wird das Spiel in einer Woche nicht in Steffisburg selber stattfinden können: «Unser Rasenplatz im Eichfeld wird derzeit saniert und mit einer Sprinkler- und einer Lichtanlage versehen.

Der Rasen braucht jetzt noch Ruhe bis im August», sagt Heinz Gilgen, der bedauert, dass der Platz nicht mit dem Aufstiegsspiel eingeweiht werden kann. «Wegen der Sanierung fanden die Trainings und Spiele bereits die ganze Saison über im Exil statt», erklärt der FCS-Präsident. Zum einen im Thuner Buchholz, zum andern in Oberdiessbach. Ihre Heimspiele trug die erste Mannschaft jeweils auf dem Nebenplatz des FC Lerchenfeld aus.

Die Lösung für das Spiel von nächster Woche ergab sich nun nach Gesprächen mit dem FC Oberdiessbach: «Der FC Heimberg, welcher dort ebenfalls seine Heimspiele austrägt, kam uns entgegen und hat eigene Spiele verschoben», sagt Gilgen. «Deshalb können wir nun das wichtige Spiel vom nächsten Samstag auf dem dortigen Naturrasenfeld austragen und auch die Anspielzeit 17 Uhr einhalten.»

Kommen 500 Zuschauer?

Ausschlaggebend für Oberdiessbach sei unter anderem gewesen, dass man Wertschätzung gegenüber dem Club zeigen könne, welcher seine sehr gute Infrastruktur während eines Jahres zur Verfügung gestellt habe. Aber auch dem Wunsch der Trainer, nicht auf Kunstrasen zu spielen, sei ­damit entsprochen worden.

Ins Gewicht gefallen sei schliesslich auch die Tatsache, dass das Spielfeld in Oberdiessbach mit seiner Rampe mehr Platz für Zuschauer biete und sich die dortige Parkplatzsituation um einiges besser präsentiere. «Schliesslich rechnen die Verantwortlichen mit rund 500 Zuschauern», sagt Heinz Gilgen.

Der FC Oberdiessbach werde dafür einen Parkplatzdienst sowie eine Fassstrasse zur Verpflegung der Zuschauer am Spielfeldrand organisieren. «Wir werden uns mit einigen Helfern daran beteiligen», kündigt der Vereinspräsident an.

Feier in der Schönau?

Weil aber in Oberdiessbach bereits um 21 Uhr Lichterlöschen ist, will der FC Steffisburg einen allfälligen Aufstieg zu Hause weiterfeiern: «Wir haben ein eigenes OK auf die Beine gestellt», sagt Gilgen. «Unter anderem wollen wir in der Schönau ein Festzelt für rund hundert Personen und im Aussenbereich unserer Clubbeiz Festbänke und -tische aufstellen.»

Zudem seien die Trainer ge­beten worden, möglichst alle ­Junioren und Spieler in grünen FC-Steffisburg-Trikots fürs Spiel in Oberdiessbach aufzubieten. «Ausschlaggebend dafür, wie viele Leute dann wirklich ans Spiel und die allfällige Feier kommen, wird aber auch das Wetter von nächstem Samstag sein», gibt Gilgen zu bedenken.

Neues Konzept schlug ein

Aber wie auch immer das Wetter ist und das Resultat ausfällt, die beiden Aufstiegsspiele sind ein Erfolg für den ganzen Club, der mit seinen 25 Teams und 500 Mitgliedern zu den grössten des Kantons zählt: «Wir haben mit den Trainern in den letzten drei Jahren ein Juniorenkonzept aufgebaut, welches jetzt bereits Früchte trägt», erklärt der Vereinspräsident.

Unter anderem sei die erfolgreiche Saison mit 17 gewonnenen Spielen in Serie und einem Vorsprung auf den Gruppenzweiten Meiringen von 7 Punkten auch damit zu er­klären, dass viele Steffisburger «Eigengewächse» wieder zurückgekehrt seien: «Den Trainern ist es gelungen, Spieler von anderen Clubs wie dem FC Thun, dem FC Dürrenast oder dem FC Heimberg wieder für den FC Steffisburg zu gewinnen», sagt Gilgen. Zudem seien eigene Junioren erfolgreich in die auch sonst sehr junge erste Mannschaft inte­griert worden.

Gemeinderat fiebert mit

Der Erfolg des FC ist auch den Gemeindeverantwortlichen nicht verborgen geblieben: «Die anstehenden Spiele sind ein Gesprächsthema in unserem Dorf», sagt Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP). «Fussball ist ein schönes und emotionales Thema. Und wenn der eigene Club so erfolgreich ist, kann dies durchaus Identität stiften.»

Jürg Marti kündigt denn auch an, dass einzelne Mitglieder des Gemeinderats bei den beiden Spielen mitfiebern werden. «Wir freuen uns über die grosse sportliche Leistung und drücken der Mannschaft die Daumen», sagt der Steffisburger Gemeindepräsident.

Für Marti stellt die Tatsache, dass das Heimspiel im Oberdiessbacher Exil stattfinden wird, auch kein Problem dar: «Wacker Thun hat es uns vorgemacht und ist auch auswärts Schweizer Meister geworden. Das gleiche Omen soll jetzt auch für den FC Steffisburg gelten», sagt er lachend. (Thuner Tagblatt)