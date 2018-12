Steffisburg spricht Geld für neue Notebooks

Die Gemeinde Steffisburg muss dringend in die Schulinformatik investieren (wir berichteten). «Die Geräte, auf denen Schülerinnen und Schüler arbeiten, sind seit 2011 in Betrieb und damit veraltet. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Ansprüchen, die etwa der Lehrplan 21 stellt», sagte Gemeinderätin Ursulina Huder (SP), Vorsteherin des Departements Finanzen, am Freitag vor dem Gemeindeparlament.