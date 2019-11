Statthalter erteilt Baubewilligung – Biker können erste Strecke bauen

«Ja, heute ist ein Freudentag», antwortete Sam Hunziker, Präsident des Vereins Bikepark Thunersee, am Freitag auf die entsprechende Frage. Am Nachmittag hatte der Thuner Regierungsstatthalter Marc Fritschi via Medienmitteilung bekannt gegeben, dass er die Baubewilligung für die geplante Mountainbike-Downhillstrecke des Vereins von der Rabenfluh nach Steffisburg erteilt hat. «In Steffisburg bemühen wir uns seit 7 Jahren um unser Ziel. Insgesamt kämpfen wir aber mittlerweile schon seit rund 25 Jahren für Bikestrecken», erzählte Hunziker.