Startschuss für die neue Erschliessung beim Bahnhof

Es sei nicht alltäglich, einen Spatenstich für eine Strasse zu machen in der heutigen Zeit, wo grüne Anliegen im Vordergrund stünden. «Da macht man sich nicht nur Freunde», sagte der Steffisburger Tiefbauvorsteher und SP-Gemeinderat Marcel Schenk am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Bahnhofs, wo der Glättemühleweg vorbeiführt.