Stadt fällt bis Mitte März 35 Bäume

Krähen

Die Stadt bestätigte am Dienstag nochmals, dass sich die Krähen durch die Vergrämungsaktionen aus der Schwäbisallee zurückgezogen hätten. Allerdings seien die Vögel nun auf Bäumen im Flussbad, im Seefeld, an der Aarefeld- und Henri-Dunantstrasse anzutreffen. «Wir werden deshalb weitere Uhu-Attrappen montieren und im Fall der Blutbuche an der Henri-Dunantstrasse dem privaten Besitzer unsere Hilfe anbieten», konkretisierte Gemeinderat Konrad Hädener (CVP), der aber gleichzeitig auf die Schonzeit ab Mitte Februar hinwies, in welcher keine Aktionen stattfänden.