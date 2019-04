Spillgerten: Betrieb geht weiter

Gönnerverein bleibt aktiv

Der Verein, der mittlerweile rund fünfzig Mitglieder habe, bleibe auch weiterhin bestehen, sagt Gottfried Erb. Schliesslich seien an dem 1970 errichteten Gebäude ein paar Sanierungen zu machen, so Franziska Erb: Die WC-Anlagen, die Lüftung, auch die Zimmer müssten an heutige Standards angepasst werden. Zu möglichen Kosten wollen sich die neuen Besitzer ebenso wenig äussern wie zum Kaufpreis.

Nur so viel: «Das Spillgerten gehört vollumfänglich der neuen AG und hat absolut nichts mit der alten AG und den ehemaligen Besitzern zu tun», sagt Oskar Wyss. Zur Erinnerung: Bereits 2015 hatten Heinz und Liliane Gerber das Hotel in eine Aktiengesellschaft überführt. Nun wollen die neuen Verantwortlichen ein weiteres Kapitel in der Geschichte des Hauses gestalten. Denn eines ist für Franziska Erb sicher: «Das Spillgerten muss unbedingt ­bleiben.»