Spatenstich direkt vor dem Stichtag?

Migros Aare gab die Baubewilligung unentgeltlich an die Stadt ab

Die IG Sportplätze Thun Süd zeigt sich dankbar für die gefundene Lösung. Den Weg frei gemacht hat die Migros Aare.

In der Interessengemeinschaft (IG) Sportplätze Thun Süd haben sich die Thuner Sportvereine FC Allmendingen, FC Dürrenast, FC Fortuna, FC Lerchenfeld, FC Rot-Schwarz, FC Thun (Verein, nicht FC Thun AG), Thun Tigers (American Football) sowie TV Thun Rugby zusammengeschlossen. Peter Fahrni, Sportchef des FC Allmendingen und Sprecher der IG, zeigt sich hocherfreut über die neuste Entwicklung: «Das wurde nur möglich, indem alle mitgeholfen haben – Stadt, Burgergemeinde, Migros, HRS und die IG. Es brauchte alle. Wir sind sehr dankbar dafür, dass eine Lösung gefunden wurde.» Mit den zusätzlichen Spiel­feldern könnten die Bedingungen für den Breitensport markant verbessert werden. Das sei auch dringend nötig, betont Fahrni – und nennt das Beispiel «seines» FC Allmendingen: «Von September bis März haben wir praktisch keine Trainingsmöglichkeiten auf Rasen- oder Kunstrasenfeldern.» Dass die Stadt nun wieder den Lead übernommen habe, sei ganz im Sinn der IG: «Die Absicht der IG, die Sportplätze in Eigenregie ausführen zu lassen, musste nach diversen Abklärungen fallen gelassen werden. Dass die Spielfelder durch die Stadt erstellt und betrieben werden, scheint uns sinnvoller.» Die Plätze würden dann von der Stadt an die Vereine vermietet. Die IG bleibt aber bestehen und begleitet das Projekt weiter. «Es geht auch darum, dass wir mitreden können, wer die Plätze wann nutzen kann», führt Peter Fahrni aus.



«Schon immer in engem Kontakt»



«HRS, Stadt Thun und Migros Aare standen bei Projekten rund um das Stadion und das Panorama-Center schon immer in engem Kontakt», erklärt Reto Wüthrich, Mediensprecher der Migros Aare. Die Stadion­investorin HRS habe genau wie die Migros Aare ein Interesse daran, das Gesamtprojekt Stadion Thun zu einem gesamtheitlich guten Ende zu bringen. «Alle Projekte im Gebiet des Stadions sind in einem Baurechtsvertrag zusammengefasst», führt Wüthrich aus. «Nachdem die HRS das Stadion an die Genossenschaft überschrieben und die Migros Aare das Panorama-Center gekauft hatte, ergab sich für die HRS kein Bedarf mehr für die vor Jahren erhaltene Baubewilligung für die Aussenplätze.» Um nicht zusätzliche Vereinbarungen mit anderen Partnern eingehen zu müssen, sei die Baubewilligung der bereits im Baurechtsvertrag als Partei fungierenden Migros Aare übertragen worden. «Wir sehen uns aber als Betreiberin des Einkaufscenters und nicht der Sportinfrastruktur.» Entsprechend habe die Migros Aare nun unkompliziert den Weg frei gemacht für das vorliegende Projekt und die Baubewilligung unentgeltlich an die Stadt Thun abgegeben.



Burgergemeinde will Stadt als Partner



Gestern meldete sich per Communiqué die Burgergemeinde Thun zu Wort. Der Burgerrat habe bereits im Juli 2006 grünes Licht für die Landabgabe gegeben, damit die zusätzlichen Spielfelder gebaut werden können. «Der Burgerrat steht nach wie vor hinter dem Projekt, wenn ausschliesslich die Einwohnergemeinde Thun Vertragspartnerin für den Pachtvertrag ist», heisst es in der Mitteilung. Klar sei: Könne das Projekt nicht vor Ablauf der Baubewilligung realisiert und der Pachtvertrag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, werde die Baustelleninstallation zurückgebaut und das Land für mindestens 30 Jahre wieder landwirtschaftlich genutzt. mik