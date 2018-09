Sonne und Wärme zum Auftakt der «blauen Tage»

«Hey, ist das heiss», sagt ein Junge in blauer Uniform, als er sich mit seinen Kameradinnen und Kameraden auf der Scheibenstrasse in Thun auf dem Umzug einstellt. Und in der Tat, es herrschte Sommerwetter. Ziemlich stolz ist dabei die 14-jährige Siri Rüedi.

Sie darf als Fahnen­trägerin das Armbrustschützenkorps anführen. «Ich mache dies nicht zum ersten Mal, deshalb kann ich das locker angehen», sagt die Kadettin.Herausgeputzt hat sich natürlich Kadettenhauptmann Nils Spörri. Der 14-Jährige führt den Umzug an.

«Jetzt, kurz vor dem Start, bin ich tatsächlich etwas nervös», meint der Hauptmann und will den Umzug als Frontmann geniessen: «Das kann ich nur einmal im Leben erleben.»

«Bumm» – und los gehts

Derweil haben sich die Gassen in der Innenstadt mit Tausenden von Zuschauerinnen und Zuschauer gefüllt. Eltern, Götti, ­Onkel, Tante, Bruder, Schwester, Cousin, Kinder, Geschwister und Grosseltern sind da. Gebannt stehen sie am Strassenrand und säumen die Gassen – oder warten auf den offiziellen Startschuss des Ausschiesset.

Um Punkt 12.30 Uhr ist es so weit. «Bumm». Der ohrenbetäubende Knall aus der historischen Kanone lanciert den heurigen Ausschiesset. Die Kadettenfans halten sich die Ohren zu und goutieren die Wolke von verbranntem Schiesspulver mit lautem Applaus und Jubel.

Im Takt und durch die Fans

Wenig später setzt sich der Umzugstross in Bewegung. Ausgerichtet in Reihen schreiten die Kadettinnen und Kadetten stolz durch die Strassen in der Innenstadt. Den Takt geben die Tambourengruppe und die Kadettenmusik vor. Und auch erste Haue mit der Söiblaatere ­­werden verteilt, vorab dem Publikum in der ersten Reihe.

Austeilen tun diese Kinder mit Luftballonen, die am Umzug als Nachwuchs-Fulehüngli unterwegs sind. 64 sollen es sein, angelehnt an die Anzahl Glöckchen, welche der grosse Fulehung an seiner Maske und dem Kostüm trägt.

Am Umzug mit dabei sind ebenso die drei Musikgesellschaften der Stadt wie auch die örtlichen Schützengesellschaften. Mit einem Konzert auf dem Rathausplatz beendete das Korps schliesslich den Eröffnungsumzug zur Freude des Publikums.

Fulehung ist der Höhepunkt

Für die meisten Kadettinnen und Kadetten ist jedoch nicht unbedingt der Eröffnungsumzug vom Sonntag der Höhepunkt des dreitägigen Traditionsanlasses. Sondern sehnsüchtig warten sie auf den Auftritt vom Montagmorgen ab 5 Uhr auf dem Rathausplatz «ihres» Helden, des Fulehung.

Ab 5 Uhr rennt er mit Schiit und Söiblaatere auf dem Rathausplatz durch die Menge und danach verteilt er den ganzen Tag über Süsses und Hiebe. Für Hauptmann Nils Spörri heisst dies: «Um 3 Uhr in der Früh bin ich auf.»

