Sommerfest in Strättligen am Samstag

Die Zone zwischen dem Strättligenplatz und der Johanneskirche verwandelt sich am Samstag, 18. August, ab 10 Uhr in ein festliches Eldorado für die ganze Familie. Das schreiben die Organisatoren des Strättligenfests, das Coop in Zusammenarbeit mit der reformierten Kirchgemeinde Thun-Strättligen veranstaltet.

Der Anlass für die ganze Familie biete ein vielseitiges Programm, heisst es: Bands und Tanzgruppen verbreiten auf den zwei Bühnen beim Strättligenplatz sowie bei der Johanneskirche gute Stimmung.

Aktivitäten und Genuss für die ganze Familie

Das Rahmenprogramm von 10 bis 17 Uhr bietet verschiedenste Aktivitäten für Jung und Alt: Beim Kinderschminken werden kleine Piraten- und Prinzessinnenträume wahr. Und während sich die einen auf dem Saltotrampolin oder bei einer rasanten Fahrt im Kinderelektroauto vergnügen, suchen die anderen auf dem Flohmarkt nach besonderen Einzelstücken. Auch der Coop-Naturaplan-Bus ist vor Ort. Dort kann die Bioeigenmarke von Coop kennen gelernt werden.

Das Kasperlitheater dürfte für einige Lacher und das Eselreiten für leuchtende Kinderaugen sorgen. Im Malatelier der Zauberwolke dürfen Interessierte ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zudem warten bei der Kinderschatzsuche tolle Preise.

Und weil so viel Action hungrig macht, gibt es an den verschiedenen Verpflegungsständen am Strättligenfest erfrischende Getränke, Bratwürste, albanische Spezialitäten, Glacen und feines Gebäck.

Sammlung für Caritas-Markt und Äthiopien

Auch dieses Jahr sammelt die reformierte Kirchgemeinde Thun-Strättligen bei zahlreichen Ständen und Aktivitäten wiederum Geld. Der Erlös wird an den Caritas-Markt Thun und die Stiftung Green Ethiopia gespendet. (Thuner Tagblatt)