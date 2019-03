Pro Hallenbad erfreut

Im Dezember 2017 war der Verein Pro Hallenbad noch enttäuscht darüber, dass der Thuner Gemeinderat auf jegliches Hallenbadprojekt in der Region verzichtet hatte. «Dass er es sich nun besser überlegt hat und das Projekt in Heimberg gemäss seinem politischen Auftrag unterstützt, finden wir grossartig», schreibt der Verein in seiner Medienmitteilung vom Dienstag.

Die Überarbeitung des Projektes Heimberg durch die Genossenschaft Sportzentrum habe dem Projekt offensichtlich so gutgetan, dass es nun vom Gemeinderat der Stadt Thun gefördert wird. «Selbstverständlich unterstützen wir seinen Kreditantrag an den Stadtrat, maximal 150 000 Franken an die Projektierungskosten zu zahlen.»

Die Pièce de Résistance werde nun die regionale Zusammenarbeit sein, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch wenn die beteiligten Gemeinden nur die Hälfte der Kosten tragen sollen, sei trotzdem mit Widerständen zu rechnen. Hier hätten die politischen Kräfte in den Gemeinden noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. (mi)