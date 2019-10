So läuft es am Gymer und an der Fachmittelschule

Der erste Informationsanlass beginnt am Samstag, 26. Oktober, um 9 Uhr im Schadausaal des KKThun mit einer allgemeinen Orientierung. Von 9.30 bis 12.30 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher an beiden Standorten (Schadau und Seefeld) an Ständen über alle Fächer und die beiden Abteilungen (Gymnasium und FMS) informieren und dabei mit Lehrkräften sowie Vertretungen der Schülerschaft und der Schulleitung ins Gespräch kommen.