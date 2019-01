Dazwischen führen Solowerke für die Posaune in unsere Zeit zurück – dies mit dem jungen Solisten Lucas Tiefenthaler (Jg. 1994). Das Posaunenkonzert «Scene Change» des Komponisten Oliver Waespi wurde 2017 in Gstaad uraufgeführt. Eine Stunde vor dem Konzert gibt Waespi eine Einführung in sein Werk. Das zweite Solowerk «Jaromango!» ist eine Eigenkomposition von Tiefenthaler, der sein Masterstudium als Orchestermusiker an der Universität der Künste in Berlin mit der Bestnote abschloss.

Seit 2014 hat er die Stelle des 1. Posaunisten im Sinfonieorchester Liechtenstein inne. Die Auftritte des Stadtorchesters unter der Leitung von Laurent Gendre finden am 26. Januar ab 19.30 Uhr und am 27. Januar ab 11 Uhr im Schadausaal des KK Thun statt. (mgt)