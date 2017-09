«Sind keinen Schritt weiter»

Eigentlich sind sich alle einig: Hinter dem Bahnhof herrscht in Sachen Veloparkplätze Handlungsbedarf. Eine Studie hat ergeben, dass auf den 205 Plätzen der Abstellanlage regelmässig mehr als doppelt so viele Fahr­räder stehen. Trotzdem wies der Stadtrat am Donnerstag den 460 000-Franken-Kredit für eine neue doppelstöckige Veloabstell­anlage mit 350 Plätzen an den Gemeinderat zurück (vgl. Ausgabe von gestern). Dies auf Antrag der SVP/FDP-Fraktion, die sich an der noch nicht gesicherten Finanzierung störte: Von den SBB liegt eine mündliche Zusicherung vor, dass sie bis zu 50 Prozent der Kosten übernähmen. «Die SBB können sich noch gar nicht verpflichten, weil die Ausgabe zulasten des Budgets 2019 ginge», begründete Bauvorsteher Konrad Hädener im Stadtrat.

«Einigermassen unglücklich»

Am Tag danach zeigte sich der CVP-Gemeinderat «einigermassen unglücklich» über die Situation: «Wir haben wirklich zweieinhalb Jahre lang konsequent Grundlagen für ein Veloparkierungskonzept rund um den Bahnhof erarbeitet. Massnahmen sind überfällig, aber in der Umsetzung werden wir jetzt zurückgeworfen.» Mit der Rückweisung sei man keinen Schritt weiter. Zudem weist Hädener auf die Signalwirkung insgesamt hin und stellt die Frage: «Will man das Projekt überhaupt?» Beim ersten Projekt für eine neue Veloabstellanlage Stückgut Süd neben dem Gleis 1 habe die SVP/FDP-Fraktion im Mai nicht eine Rückweisung gefordert – sie habe dieses aus Kostengründen gänzlich abgelehnt. «Ich finde die Rückweisung auch taktisch nicht geschickt», sagte Hädener weiter. Denn: «Wenn es nächstes Jahr um den Vollzug der Autoparkplatzaufhebungen in der Innenstadt gehen wird, werden wir auf einen Konsens zwischen den beiden politischen Lagern links und rechts angewiesen sein.» Die Rückweisung des Veloparkplatzprojekts helfe in dieser Debatte bestimmt nicht.

Verzögerung um zwei Jahre?

Wie geht es nun an der Mönchstrasse weiter? «Wir werden nochmals bei den SBB vorstellig und den Verantwortlichen sagen: Die mündliche Zusicherung reicht nicht, wir brauchen eine schriftliche – vorher können wir nicht bauen.» Die SBB seien willens, ihren Beitrag zu leisten, es sei üblich, dass solche Anlagen mitfinanziert würden. «Aber für mich ist es nachvollziehbar, dass die SBB in den nächsten zwölf oder mehr Monaten die schriftliche Zusicherung noch nicht geben können», führte Konrad Hädener aus. Er rechnet deshalb mit einer Verzögerung von einem bis zwei Jahren. «Wir haben ein baugesuchreifes Projekt, das wir nicht starten können.» Das Baubewilligungsverfahren trotzdem voranzutreiben, mache keinen Sinn. Zumal es im Stadtrat auch grundsätzlich negative Zwischentöne zum Projekt gegeben habe.

Auswirkungen auf Aarefeld?

Weiter stellt sich die Frage, ob die Rückweisung auch Folgen für die Pläne einer weiteren neuen Veloabstellanlage an der Aarefeldstrasse hat. «Möglicherweise», antwortet Gemeinderat Hädener. Dort stehe als Nächstes ein Gemeinderatsentscheid an. «Grundsätzlich ist an der Aarefeldstrasse der Finanzierungsmechanismus anders – die SBB werden dort eine Anlage nicht mitfinanzieren.» Der Gemeinderat werde sich nach der jüngsten Stadtratsdebatte überlegen müssen, ob er das Kreditbegehren vorlegen oder zuerst auf die Zusage der SBB warten wolle. «Diese brauchen wir ja nicht nur für die Mönchstrasse, sondern auch für die kreditbewilligte Anlage Stückgut Süd.» Bei der Anlage Stückgut Süd stelle sich nun ebenfalls die Frage, ob mit dem Projekt zugewartet werde. «Meine Haltung ist klar: Wir haben einen Kreditentscheid – mindestens dort machen wir vorwärts», betonte Hädener.

