Sind Frauen über 50 out?

Zwei Thuner Clubs, die Business Professional Women BPW Thun und der Serviceclub Soroptimist International Thun, organisierten am Mittwoch gemeinsam einen öffentlichen Abend zur Frage, ob Frauen über 50 out sind. Über siebzig Frauen folgten den interessanten Ausführungen. Bettina Baur, Direktorin Metaberatung und Expertin für Talentauswahl und -entwicklung, berichtete im Einstiegsreferat aus ihrem Berufsalltag. Sie sagte, dass Frauen oft der Mut fehle, aus der Komfortzone hinauszugehen. Oft wissen Frauen auch nicht, was sie wollen, aber sie wissen, was sie nicht wollen.