Sie will nicht alles auf den Kopf stellen

Bei der ersten regulären Stadtratssitzung im Januar fiel auf, dass Sie die ganze Zeit ein glückliches Lächeln im Gesicht hatten – macht das Gemeinderatsamt tatsächlich so viel Spass?

Andrea de Meuron: Ja! Mir gefällt es extrem gut. Ich fühlte mich nach der ersten Arbeitswoche fast noch glücklicher als nach der Wahl. Das will etwas heissen. Man hat ja damals gesehen, wie sehr ich mich gefreut habe über das, was wir geschafft hatten. Dieses Gefühl wurde noch übertroffen.