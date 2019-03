Kabel, Bildschirme, massiv verschraubte Kompressions- und Vakuumgefässe, Streben, Stützen, Laser – und ein Schreibblock, auf dem mit Kugelschreiber Notizen aufgeschrieben werden: Auf den ersten Blick hat ein Empa-Labor im markanten General-Herzog-Haus an der Feuerwerkerstrasse im Lerchenfeld in Thun nur wenig mit dem zu tun, was gemeinhin mit dem Begriff «Digitalisierung» assoziiert wird.