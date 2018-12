Seit zehn Jahren das Lokal von Aussenseitern für Aussenseiter

Der Totenkopf, der über den Flaschen mit hochprozentigem Inhalt prangt, zeigt es bereits an: Hier werden keine halben Sachen gemacht. Gemeint ist die Mexican Tequila Bar La Cueva an der Unteren Hauptgasse 32 in Thun. Der spanische Name, der «Höhle» oder «Keller» bedeutet, trifft es ziemlich auf den Punkt. Im vergleichsweise kleinen Lokal geht es nicht um ein möglichst ausgeklügeltes Design oder Grossleinwandpathos wie andernorts, sondern um die inneren Werte. Sie heissen im La Cueva Rock und Metal – und dies konsequent.