Der Tod eines Menschen ist immer ein grosser Einschnitt für die Hinterbliebenen. Juristische Fragen rücken in diesen Momenten in den Hintergrund. Zumindest in einer ersten Phase der Trauer. Später, wenn es dann um das Vermögen der verstorbenen Person geht, kann sich dies ändern. Insbesondere, wenn es sich wie im vorliegenden Fall um eine Todesfallrente in Höhe von rund 640'000 Franken handelt.