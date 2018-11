Schulhaus kann verkauft werden

Es war kein einfacher Entscheid für die 33 Bürgerinnen und Bürger an der Gemeindeversammlung in Schwendibach, als es am Dienstagabend darum ging, dem Gemeinderat die Kompetenz zu erteilen, das Schulhaus und das Feuerwehrmagazin zu veräussern. «Wir möchten vorab Einheimischen die Möglichkeit bieten, die Liegenschaften zu erwerben», sagte Gemeindepräsident Roland Amstutz.