Schönau wird nicht blumiger

Ein Genossenschafter hatte den Antrag gestellt, Teile von nicht benutzten Rasenflächen auf dem Areal der Wohnbaugenossenschaft Schönau-Thun in Blumenwiesen umzuwandeln. Er sah darin unter anderem eine naturfreundlichere Bewirtschaftung.

Die Verwaltung empfahl aus verschiedenen Gründen die Ablehnung des Antrags. So wurde etwa vermehrter Bienenflug mit erhöhter Gefahr für die Kinder oder das Risiko von Heuschnupfen befürchtet. Nachdem der Antrag bereits an den vorausgegangenen Etappenversammlungen Thema war, wurde er diskussionslos in geheimer Abstimmung mit 97 Nein zu 16 Ja bei 2 Enthaltungen abgelehnt.