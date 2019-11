Schneiders Blick auf die Katastrophe

Der Kreis der Menschen, die so viel über das ehemalige Munitionslager Mitholz wissen wie Hans Rudolf Schneider, ist klein, sehr klein. Der Frutiger hat in diesen Tagen ein 240 Seiten starkes Buch herausgegeben, das die Geschichte der militärischen Anlage unter der markanten Fluh in Kandergrund detailliert nachzeichnet. Dabei waren Schneiders Pläne ursprünglich weit bescheidener.