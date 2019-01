Da kommt jede künstlich angelegte Eisbahn ins Hintertreffen: Kandersteg bot über die Festtage die Freilufteisbahn Oeschinensee mit spektakulärer Bergkulisse und einer Grösse von 1,1 Quadratkilometern an, in der Gemeinde Erlenbach waren es rund 50'000 Quadratmeter Hinterstockensee-Eis in einer romantischen Berglandschaft.