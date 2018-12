Scheidegger still zum Chef gewählt

Die Wahl um das Gemeindepräsidium schlug an der Gemeindeversammlung in Herbligen keine hohen Wellen. Weil sich der bisherige Gemeinderat Rudolf Scheidegger als Einziger zur Verfügung stellte, wurde der Landwirt am Donnerstagabend in stiller Wahl ins Amt gehievt. «Ich möchte für alle da sein und mich dafür einsetzen, dass wir in unserem Dorf angenehm leben können», sagte er. Damit tritt Rudolf Scheidegger mit dem Jahreswechsel die Nachfolge von Samuel Zwahlen an, der der Gemeinde seit 2009 als Präsident vorgestanden ist. Neu im Gemeinderat Einsitz nehmen zudem Cedrik Baumann und Hans Rudolf Zaugg. Nebst Samuel Zwahlen ist Gemeinderat Stefan Gassmann zurückgetreten.