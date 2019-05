Schade aber...

Ein Kommentar von: Chefredaktor Stefan Geissbühler (Bild: Patric Spahni)

Das Geschenk der Frutiger AG zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum hatte es von allem Anfang an in sich: Eine rund 190 Meter lange Hängebrücke, so die Idee der Firma, wolle man in Oberhofen bauen – gratis und franko.

In jenem Dorf, in welchem Baumeister Johann Frutiger 1869 ein Unternehmen gegründet hatte, das in den letzten 150 Jahren die regionale und nationale Baugeschichte massgeblich mitgeprägt hat. Soweit, so gut.

Doch das Projekt stiess sofort auf grossen Widerstand. Viele Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner schauten dem geschenkten Gaul ins Maul. Die Hängebrücke in Oberhofen, so die Argumentation der Frutiger AG, hätte den Panoramarundweg Thunersee weitergeführt.