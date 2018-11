Die Erinnerung ist bei manchem Verkehrsteilnehmer in und um Thun noch frisch: In den Jahren 2016 und 2017 sanierte die Stadt von der Kreuzung Bypass bis zur Höhe Stockhornstrasse den ersten, grösseren Teil der über 70-jährigen Allmendstrasse. Da diese Hauptverkehrsachse mit der Inbetriebnahme des Bypass Thun-Nord weiter an Bedeutung gewonnen hat und das Verkehrsaufkommen künftig noch zunehmen wird, soll sie umfassend saniert werden.