Samariter: Kantonsverband hilft dem Mutterhaus

Einerseits wird es für die Vereine immer schwieriger, Vorstandsmitglieder zu finden. Dazu kommt, dass wir im Kurswesen vermehrt im Konkurrenzkampf stehen, woraus Mindereinnahmen resultieren.»

Der Zentralvorstand arbeite daran, ein solides Finanzierungskonzept zu erstellen und damit den Grundstein für die Zukunft zu legen. «Ich hoffe, dass ihr alle mittragen helft, denn nur wenn wir alle am gleichen Strick ziehen, wird es gelingen, eine Samariterzukunft aufzubauen.»

Der Kantonalverband Bernischer Samaritervereine wird den SSB mit einer Zwischenfinanzierung in der Höhe von 35'000 Franken unterstützen. «Begegnungen mit euch Samaritern sind so eine Sache, denn eigentlich möchte man nichts mit euch zu tun haben. Ein Zusammentreffen bedeutet nämlich Ernstfall», räumte Thuns Stadtpräsident Raphael Lanz augenzwinkernd ein und zeigte sich beeindruckt, dass die 2706 Mitglieder aus den 140 Samaritervereinen im letzten Jahr rund 35'400 Stunden Sanitätsdienst leisteten.

Beat Baum, Präsident des Vereins Firstresponder.be, freute sich über die gute Zusammenarbeit und fügte an: «Die Tatsache, dass die Samaritervereine in Kursen die Bevölkerung in Erster Hilfe ausbilden und viele Mitglieder sich als First Responder betätigen, trägt wesentlich dazu bei, dass mehr Patienten einen Herz-Kreislauf-Stillstand überleben.»

Wahlen – Leiterin Fachgruppe: Danielle Brusato, Münsingen, neu. Kassier: Beat von Allmen, Worb, neu. Leiter GRPK: Otto Eichenberger, bisher. Mitglieder GRPK: Mirjam Blatter, Liebefeld, bisher. Ursula Lehmann, Rüdtligen, bisher. Sabrina Röthlisberger, Langnau, bisher.