Saisonstart zum Ferienende

Das Kultursoufflé startet seine neue Saison am letzten Wochenende der Herbstferien. Wie oft in früheren Jahren machen die Publikumslieblinge Ursus & Nadeschkin mit ihrem Variété den Auftakt.

Kurt Keller, Mediensprecher des Kultursoufflés, ist sich sicher, dass auch die neue Saison zu einem Erfolg werden wird. «Der Erfolg gibt uns recht», meint Keller, «wir haben auch dieses Jahr wieder mehr Abonnemente verkauft als letztes Jahr – eine Entwicklung, die seit der Wiedereröffnung des neuen KKThun Jahr für Jahr anhält. Und dieser Erfolg verpflichtet auch.»

Das Kultursoufflé gehört zu den wenigen Veranstaltern in der Schweiz, die ohne öffentliche Gelder und ohne aufwendige Sponsorensuche über die Runden kommen. Einzig für die Technik profitiert man wie alle lokalen Veranstalter von einem Entgegenkommen der Stadt. Wie ist dieser Sonderfall zu erklären? Es seien verschiedene Faktoren, meint Keller: «Einerseits treten im Bereich der Kleinkunst keine grossen Ensembles mit einer Vielzahl von Künstlerinnen und Künstlern auf, anders als etwa bei der Orchestergesellschaft oder bei der Kunstgesellschaft. Dazu haben wir eine grosse Basis von Abonnentinnen und Abonnenten und einen grossen Saal, der gut bis sehr gut besucht ist.»

Ursus & Nadeschkin zum Auftakt

Mit der neusten Ausgabe von «Perlen, Freaks & Special Guests» präsentieren Ursus & Nadeschkin ihre aktuellen Lieblingskünstler in einem Mix an Nummern und Genres: Auf der Bühne stehen der Mundartpoet, Sänger und Comiczeichner Manuel Stahlberger, der amerikanische Clown Mick Holsbeke, das belgisch-französische Cyr Wheel Duo André Leo, der Jongleur und Tänzer Jimmy Gonzalez, der Stuhlakrobat Charlie Mach und die Musikerin und Alphornistin Eliana Burki.

Für ihre Fans sorgen Ursus & Nadeschkin dafür, dass man sich auch mal Künstler anschaut, von denen man bisher höchstens die Namen kannte.

Samstag, 14. Oktober, 20 Uhr/Sonntag, 15. Oktober, 17 Uhr

«Ausdrucksdance»mit Piet Klocke

Piet Klocke, der von seinem Äusseren her an den grossen Karl ­Valentin erinnert, ist in jeder Hinsicht schwer zu fassen. Das beginnt schon mit seiner Körpersprache; vom Stillsitzen hält er wenig. Auch seine Sprache irrlichtert hin und her; die meisten Sätze führt er nicht zu Ende. Klockes tiefsinniges Spiel mit heiterem Blödsinn erinnert bisweilen an den Dadaismus. Hundert Jahre nach der Gründung des Cabaret Voltaire in Zürich, des Geburtsortes des Dadaismus, feiert diese Kunstform eine Auferstehung in moderner Art.

Begleitet wird Klocke von Nicole Johänntgen, einer Jazzerin und Saxofonistin, die in Deutschland längst eine feste Grösse ist und die nun auch in Thun zu entdecken ist.

Samstag, 4. November

Bänz Friedli geht in «Ke Witz» den grossen Fragen nach

Kein Jargon, den der Satiriker nicht entlarven würde. Ob Zivilschutzreglement oder Gratisblatt, Bänz Friedli liest noch den letzten Mist genau – ihm entgeht nicht, dass die Antworten auf grosse Fragen oft in den kleinen Dingen zu finden wären.

Als Entertainer weiss er meisterhaft auf die jeweiligen Orte und Gegebenheiten einzugehen. Jeder Abend ist ein Unikat. Eine Achterbahnfahrt, bald nachdenklich, bald zum Brüllen komisch, mit der einzigen Konstante, dass YB ja doch nie Meister wird.

Samstag, 9. Dezember

Schweizer Kabarettgruppe vor dem Durchbruch?

Männer kommen und gehen. Freundinnen bleiben. Doch Freundinnen sind kompliziert. Vor allem wenn sie Hunger haben . . . Davon können Anikó Donáth, Isabelle Flachsmann und Martina Lory ein Liedchen singen. In Dur und Moll, von Michael Jackson bis zu den Schlümpfen geben «Die Exfreundinnen» süsssaure Anekdoten, begleitet von Sonja Füchslin an Piano, Violine und Akkordeon, zum Besten.

Haben die überschwänglichen Kritiken recht, steht die Schweizer Kabarettgruppe vor dem Durchbruch.

Samstag, 13. Januar 2018

«Hobby – Stand up» mit Gabriel Vetter

Babys in Tiefgaragen, Störche auf Abtreibungskliniken, Windeln auf Friedhöfen: In Gabriel Vetters erstem Stand-up-Programm «Hobby – Stand up» entsteht die Komik dann, wenn es unangenehm wird. Ehrlich, virtuos und nonchalant zerpflückt Gabriel Vetter den als Alltag ­getarnten Wahnsinn. In klas­sischer Stand-up-Manier schliesst Vetter vom Kleinen auf das Grosse, ohne sich selber zu schonen. Am Ende bleibt: ein Schlucken, ein Lacher und die Erkenntnis, dass in Anbetracht der Sinnlosigkeit unseres Daseins alles lächerlich und doch wunderbar ist.

Mit seinen Textperformances legte Gabriel Vetter in der deutschsprachigen Bühnenliteraturszene eine unvergleichliche Karriere hin. Dazu betätigt er sich als Kolumnist, Theaterautor und Radiomann.

Samstag, 17. Februar 2018

Stiller Has und «Endosaurusrex» als Schlussbouquet

Zum Saisonabschluss präsentiert das Kultursoufflé einen Leckerbissen: Stiller Has mit dem neuen Programm «Endosaurusrex».

Sein Hans im Glück hat Depressionen, und selbst der Teufel muss zur Therapie. Natürlich macht ihn Tischleindeckdich krank, und das Schlaraffenland gibt es nur mit Magenband, aber an «Märli» will Endo Anaconda trotzdem glauben. Und nebenbei unsere kleine Welt sezieren, auf der Suche nach dem letzten Paradies, «wo’s nid so yklemmt isch wie hie».

Bittersüss sind die Mundartverse, in denen Endo Anaconda der Gesellschaft ganz in der Tradition der Brüder Grimm seinen Zerrspiegel vorhält. Sie erzählen mit düsterer Wucht, aber auch mit Selbstironie und nuancierter Poesie vom Leben in einer komplizierten Welt, handeln von den Facetten des Lebens, die er samt ihren Schattenseiten nicht nur aus Büchern kennt.

Vorverkauf von Einzeltickets über www.startickets.ch, Tourismusbüro im Bahnhof (dies ist nebst der Abendkasse die einzige Bezugsstelle für InhaberInnen der Kulturlegi), Tel. 0900 325 325. Es sind keine Abonnemente mehr erhältlich.

Weitere Infos: www.kultursouffle.ch



(pd/don)