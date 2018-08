SVP fordert Gemeinderat zum Handeln auf

Die SVP Stadt Thun erachtet den prognostizierten Bevölkerungszuwachs in Thun als Chance. Dieser Zuwachs könne gemäss Mitteilung der Partei aber nur verkraftet werden, wenn Thun auch die Wirtschaft und die Steuerkraft stärke. In der Verkehrspolitik solle der Gemeinderat auf Experimente verzichten und die Grundlagen für eine Infrastruktur schaffen, die den Verkehr in Zukunft bewältigen könne.

Nach «jahrelanger und millionenteurer Planung» fordert die SVP den Gemeinderat auf, einen Schwerpunkt auf die Realisierung von hochstehenden Projekten zu setzen. Beispielsweise solle die Einzonung des Areals Weststrasse prioritär erfolgen. Die SVP fordert die Entwicklung dieses Areals als «Sport-Cluster», welcher die grösseren Sportanlagen an einem Standort konzentriert.

Auch fordert die SVP den Gemeinderat auf, künftige Arealentwicklungen im Rahmen der baurechtlichen Verfahren durchzuführen. Die Bevölkerung sei ­einzubeziehen, die Verantwortung liege aber bei der Exekutive und könne nicht via Testplanungen delegiert werden. Diesen steht die SVP kritisch gegenüber, vor allem die Ergebnisse der Testplanung Schadaugärtnerei bezeichnet die Partei als «ungenügend».

Die SVP unterstützt die Erschliessung des Siegenthaler-Gutes und bekennt sich im Grundsatz zur Siedlungsentwicklung nach innen. Sie wünscht sich eine Stärkung der unterdurchschnittlichen Steuerkraft, indem auch Wohnraum für wirtschaftlich leistungsfähige Personen geschaffen wird. (pd)