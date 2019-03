SP schaltet sich in Psychiatrie-Diskussion ein

Region Die PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG soll die Psychiatrischen Dienste der Spital STS AG in Thun und Zweisimmen übernehmen – und das löst nun immer mehr politischen Widerstand aus.

Nachdem die Grünen das Thema mit einer Interpellation in den Thuner Stadtrat gebracht hatten, doppeln jetzt sechs SP-Politikerinnen und Politiker aus Spiez, Münsingen, Hünibach, Burgistein, Steffisburg und Thun nach: In einem offenen Brief fordern sie, «die ambulante psychiatrische Versorgung in Thun auch künftig unter der Leitung der Spital STS AG zu belassen und das Projekt psychiatrische Versorgung unter Führung der PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG mit überregionalem Charakter im Kanton Bern abzubrechen».