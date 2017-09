Rychiger AG kauft in Polen ein

Die Steffisburger Maschinenbauerin Rychiger AG wächst im Osten: Auf Anfang Oktober übernimmt sie sämtliche Aktivitäten sowie 50 Mitarbeiter des polnischen Anlagen- und Teileherstellers Formeleon Sp.z.o.o.. Das Unternehmen ist in Grudziadz domiziliert und macht einen Jahresumsatz von 2 bis 3 Millionen Franken.

«Ziel der Übernahme ist es, Baugruppen und einfachere Maschinen für neue Marktsegmente in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Stammhaus zu produzieren sowie die Abhängigkeit vom Schweizer Franken zu verringern», schreibt die Rychiger AG in einer Mitteilung. Parallel dazu werde das Unternehmen in den nächsten Monaten gegen 20 Millionen Franken in die Modernisierung der eigenen Fertigung und in ein neues Gebäude in Steffisburg investieren.

Konkret plant die Rychiger AG eine neue Montagehalle am Standort der ehemaligen Post an der Alten Bernstrasse. Die Parzelle befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Firmengelände. Im laufenden Jahr hat das Steffisburger Unternehmen nach eigenen Angaben seinen Personalbestand in Steffisburg und Heimberg um 30 Personen erhöht.

Maschinen fürs Verpacken

Die Rychiger AG ist 1918 als Einmannbetrieb von Rudolf Rychiger gegründet worden. Heute beschäftigt das international tätige Unternehmen rund 230 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von 70 bis 80 Millionen Franken. Rychiger ist einer der führenden Anbieter für Verpackungsmaschinen. So werden in Steffisburg beispielsweise Maschinen zum Befüllen und Versiegeln von Nespresso-Kapseln, aber auch von Tiernahrung hergestellt. Ein weiteres Standbein sind Siegellösungen für die Medizinalindustrie. (Thuner Tagblatt)