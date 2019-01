«Ich staune doch, wie die Stadt Thun als Bauherr solche Paragrafen von einem Natur-Kantonsschreiber tatenlos übernimmt, ohne sich zu fragen, wie denn die armen Fische am Neuenburger- und am Murtensee und so fort laichen können... oder wird deren Fischbestand allein vom einzigartigen Thunersee gezüchtet?» Mit diesen Worten meldet sich Leserbriefschreiber Daniel Fankhauser erneut. Er will «nachdoppeln».