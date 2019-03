Rund um den Bau der eigenen vier Wände

Prix Lignum 2018

Teil der Messe ist auch eine Sonderschau zum Prix Lignum 2018. Der Preis zeichnet den «innovativen, hochwertigen und zukunftsorientierten Einsatz von Holz in Bauwerken, im Innenausbau, bei Möbeln und künstlerischen Arbeiten aus», heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter. Der Preis wird alle drei Jahre in fünf Grossregionen der Schweiz vergeben. An der Hausbau- und Immo-Messe werden die eingereichten Werke der Region Mitte und die drei Gewinner aus dem Oberland präsentiert.

Beim Gewinnerprojekt handelt es sich um die neue Produktionshalle der BLS in Bönigen. «Das Resultat zelebriert den modernen Holzbau und motiviert Nachahmer», schreibt die Organisation Beo Holz in einer Medienmitteilung. Der zweite Regionalrang ging an einen Mehrfamilienhaus-Ersatzneubau am Weiter anerkannte die Jury den Innenausbau einer Ferienwohnung in Adelboden. (egs)

Informationen und Tickets online: www.hausbaumesse-thun.ch.