Rückschlag für den Gemeinderat

Sie wollten damit erreichen, dass während einer bestimmten Zeit auf dem Gemeindegebiet von Steffisburg weder neue Mobilfunkanlagen gebaut noch bestehende aufgerüstet werden. Und im Grossen Gemeinderat verlangte die BDP-Fraktion mit einer Motion, die sie dann allerdings wieder zurückzog, dass das Steffisburger Baureglement um einen Abschnitt zu Antennenanlagen ergänzt wird. Gemäss dem Antrag der BDP dürften solche in erster Linie in Arbeits- und Gewerbezonen und nicht in übrigen Bauzonen errichtet werden.

«Ruhe in die Thematik»

Dieser geballte Widerstand bewog den Gemeinderat, eine Planungszone für zwei Jahre zu erlassen. Hinzu kam, dass bereits eine neue Anfrage für eine 5G-Antenne an der Austrasse 22 A als Ersatz für diejenige auf dem Gschwend-Areal eingegangen war, wie Steffisburgs Hochbauvorsteher Christian Gerber (EDU) im vergangenen November gegenüber dieser Zeitung erklärte.

«Wir wollen weitere Projekte auf Eis legen und uns zusammen mit Fachspezialisten eine Strategie überlegen, wie wir mit künftigen Anfragen umgehen wollen respektive rechtlich umgehen können. So können wir Ruhe in die Thematik bringen und gesamtheitliche Lösungen prüfen und allenfalls finden.»

Negative Folgen für Empfang

Der Gemeinderat war sich bereits damals bewusst, dass die Planungszone nicht überall eitel Freude auslösen würde wegen der negativen Folgen für den Handyempfang. Und so war es dann auch: Drei Parteien erhoben Einsprache gegen die Planungszone. Sie haben inzwischen Unterstützung vom Kanton erhalten, der die Pläne des Gemeinderates durchkreuzt.

In der neusten Ausgabe des Thuner Amtsanzeigers teilt der Steffisburger Gemeinderat mit, dass das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) die Planungszone aufgehoben habe. «Das AGR hat die Aufhebung der Planungszone mit der übergeordneten Gesetzgebung und mit einem Bundesgerichtsentscheid begründet», sagte Steffisburgs Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) auf Anfrage.