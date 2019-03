Der heisse Thuner Politsommer 2018 hallt in den Frühling 2019 nach: Vier Parteiwechsel gab es damals, nun erfolgt der nächste. Am Freitag teilte Thomas Rosenberg mit, dass er ab sofort für die Grünen politisiert. Das entsprechende Communiqué überschrieb der Stadtrat und bisherige Co-Präsident der Grünliberalen gleich selber mit: «Das Wechselkarussell in Thun dreht sich munter weiter...»