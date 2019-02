Ein Blick zurück: Es war 2010, der Bartwuchs bei den Organisatoren noch etwas lichter, die Tricks auf der Welttour der Freestyle-Mountainbiker noch etwas weniger anspruchsvoll – aber die Ideen sprossen wie verrückt, und die Fahrer verliebten sich in den Slopestyle-Parcours, den die Flying Metal Crew in die Thuner Eishalle gezimmert hatte. So erinnert sich die in Thun beheimatete Flying Metal Crew an die Anfänge des Rocket Air.