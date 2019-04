Rocket Air: Erfolgsgeschichte in neun Bildern

2010

Foto: Marco Zysset

Die erste Ausgabe des Rocket Air Slopestyle kam gut an und gefiel Publikum wie Fahrern bestens. Dass die abgebildeten Wettkampfteilnehmer anschliessend gleich noch einen mehrtägigen Aufenthalt in Thun anhängten, war indes weniger der Liebe zur schönen Stadt und dem Panorama geschuldet als dem Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull. Dieser spuckte so viel Asche so hoch in die Atmosphäre, dass während Tagen der Flugverkehr lahmgelegt war.