Rigips schliesst zwei Oberländer Werke

Die Rigips beabsichtigt ihre Werke in Leissigen und Heimberg zu schliessen. Dies teilte das Unternehmen heute Dienstag mit. «Es ist geplant – vorbehältlich der Ergebnisse des Konsultationsverfahrens –, die Produktion am bestehenden Standort Granges (VS) zu konzentrieren», heisst es in der Medienmitteilung. Die Stilllegung der Werke Leissigen und Heimberg soll in Etappen im Verlaufe des Jahres 2020 erfolgen. Das würde zu einem Abbau der heute 35 Arbeitsplätzen an den beiden Standorten führen.