Reichmuth ist neuer Sekretär

Weil Eveline Germann als Sekretärin des Vereins «Mit Thun Verbunden» zurückgetreten war, musste für sie ein Ersatz gefunden werden. Alexander Reichmuth stellte sich an der Hauptversammlung gleich selber vor und wurde mit Applaus gewählt. Präsidentin Marianne Waldspurger, Vizepräsident Markus Hodler, Kassierin Brigitte Sutter und Robert Hächler wurden für eine weitere Amtsperiode bestätigt. An der Stelle von Beat Bachmann wurde Martin Hasler als zweiter Revisor gewählt.

Die Rechnung für das Vereinsjahr 2016/2017 schliesst mit einem Minus von 2122 Franken. «Unerwarteterweise mussten Büromaterial und Drucksachen angeschafft werden», begründete Kassierin Brigitte Sutter das Minus. Der Ausgabenüberschuss wird durch das Eigenkapital gedeckt. Die Rechnung wurde ohne Diskussion genehmigt. Der grösste Posten im Budget ist die Spende an das Kadettenkorps. Auch im nächsten Vereinsjahr wird dieses 1500 Franken erhalten. Kadettenkommissionspräsident Hans-Jürg Stettler bedankte sich für die Spende. Das Korps wird das Geld für die Erneuerung der Uniform aufwenden. «Ins­besondere die Hosen sind in schlechtem Zustand», sagte er.

Anders als sonst üblich wurde das neue 25. «Kunstblatt» nicht im Jahresbericht präsentiert. «Es wird eine Überraschung geben», kündigte Markus Hodler an. «Deshalb wird das ‹Kunstblatt› erstmals an der Versammlung der Thuner Kadettenvereins vom Montagabend zu sehen sein.» Das neue «Künstblatt» ist ein Jubiläumsblatt, das fünfundzwanzigste in der Geschichte des Vereins. 24 Blätter sind ab sofort bis zum 14. Oktober in der Galerie Hodler ausgestellt. Er erwähnte, dass das 25. möglicherweise das letzte sein könnte (wir berichteten).

Zum Abschluss liess Kurt Schluchter alte Zeiten aufleben und erzählte, wie der Täntsch einst zu seinen Plastilinscheiben gekommen ist. (Berner Zeitung)