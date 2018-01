Raus aus dem Alten, rein ins Neue

Ein Knall erschüttert den Raum, lange vor Mitternacht. Erschüttern mag das indes niemanden. Der Lärmpegel im Citymarkt ist sowieso hoch. Es sind die Kinder, die an diesem Abend sprichwörtlich den Ton angeben. Ausser wenn Loungecid spielen, beziehungsweise mit Geri Nydegger an der Trompete und Jean Daniel Reusser am Bass zwei Drittel der Band.

Dann ist es der gepflegte, moderne Acidjazz- und Lounge-Sound, der auf den ersten Blick so gar nicht in die ungehobelte Rohbau-Atmosphäre im ehemaligen Kino City passen will, der den Ausklang aus dem alten Jahr akustisch untermalt.

Die Silvesterfeier – es dürfte die erste und letzte in diesem Rahmen in der Geschichte des ehemaligen Waaghauses an der Kuhbrücke sein – ist denn auch eine Feier der Kontraste: Goldene Ballons und Girlanden schmücken den Raum, in dem Beton, provisorische Toiletten und unebener Boden dominieren. Wo einst Satinsessel zum einschlafen lockten, prägen Holztische und -bänke das Bild - liebevoll und très chic dekoriert.

Sofort wird klar: Hier klingt nicht nur ein altes Jahr aus und ein neues wird eingeläutet. Hier geht in diesen Tagen und Wochen eine Ära zu Ende und es entsteht Neues, das Bestand haben soll. Ein Lokal zum Beispiel, in dem Eltern mit Kindern gepflegte Gastronomie geniessen können, ohne ständig mit einem Bein auf der Strasse zu stehen, weil sich andere Gäste von den tollenden und lärmenden Kleinen belästigt fühlen.

Für die Kinder gibts nicht nur eine Kinderecke mit allerhand Spielzeug, sondern auch eigene kleine Holztische und Bänke. Und am Töggeli-Kasten direkt vor der ehemaligen Kino-Leinwand treffen sich dann Gross und Klein zum gemeinsamen Tischfussball-Vergnügen zwischen zwei Gängen.

Zubereitet und am Buffet – auf hölzernen Werkbänken – liebevoll angerichtet werden diese Gänge von Sebastian Länzlinger von thefoodstory.ch. «Wir wollen dahin gehen, wo noch niemand war», sagt der 30-jährige Thuner, der die 60-köpfige Gesellschaft im Alleingang bekocht, in einer kurzen Pause.

Das kann dann eben heissen, dass er eine mobile Küche in einem ehemaligen Kinosaal einrichtet und dort die Gäste nicht nur mit saisonalem Wurzelgemüse aus biologischem Anbau aus der Region bekocht, sondern in seiner Detailverliebtheit auch nicht vergisst, zur Maiscrème-Suppe im ersten Gang Chili-Popcorn zu präsentieren. «Schliesslich sind wir ein einem Kino.» Zum Dessert gibts dafür neben Klassikern wie Schokoladenmousse oder verschiedenen Käsen auch Bruchschokolade, Marshmallows und saure Gummischlangen. Für die ganze Familie eben.

Mit der ganzen Familie zugegen ist auch Joshua Steffen von Anna&Max, dem Verein, welcher die Räume des ehemaligen Kino City für vier Monate für eine Zwischennutzung gemietet hat. Zusammen mit seinem Team sorgt er dafür, dass in den alten, grauen Mauern des ehemaligen Kinos ein Hauch von Glitzer und Glamour einkehrt ­– bevor in den nächsten Wochen ein neues Angebot den altehrwürdigen Saal dominieren wird. Vielleicht finden dann nicht nur Gäste der Silvestergesellschaft wieder den Weg in den Citymarkt, sondern auch einige der Passanten, die nach Mitternacht ins Lokal strömen, um dem Koch zu helfen, die Küche leer zu essen.

«Late Night Snack» heisst das Motto, dazu gibts Musik und Tanz - oder eben dann doch noch Silvester in seiner ganz klassischen Form – mit knallenden Korken zum Jahreswechsel anstelle des platzenden Ballons, der am frühen Abend trotz lautem Knall niemanden zu erschüttern vermochte. (Thuner Tagblatt)