Raubüberfall auf Volg-Filiale

Der Räuber bedrohte eine Angestellte im Volg an der Unteren Trüelmatt. Quelle: Google Street View

Am Dienstag ist auf die Volg-Filiale in Goldiwil ein Raubüberfall verübt worden. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwochnachmittag mit.

Ein maskierter Mann betrat den Verkaufsladen an der Unteren Trüelmatt in Goldiwil gegen halb sieben Uhr. Er bedrohte eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mann flüchtete mit der Beute zu Fuss zu einem silbrigen Fahrzeug, das in Richtung Thun davonfuhr.

Das silberne Fahrzeug konnte kurz nach dem Überfall von der Kapo zwischen Thun und Goldiwil gestoppt werden. Die vier Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Im Auto konnte das mutmasslich geraubte Bargeld sowie eine Sturmmaske und eine Faustfeuerwaffe sichergestellt werden.

Die angehaltenen Personen, darunter drei Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren sowie ein 17-jähriger Jugendlicher befinden sich in Haft. Weitere Ermittlungen sind im Gang. (ss/pd)