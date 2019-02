Vom Viehmarktplatz in den Selve-Park: Diese Zügelaktion des mobilen Pumptracks der Stadt Thun gab es schon vor einem knappen Jahr. Damals sagte Gemeinderat Roman Gimmel (SVP): «Der Selve-Park wird belebt und gewinnt an Attraktivität.» Jetzt ist es wieder so weit: Am Montag zügelt die Stadt Thun die Bike- und Skateanlage erneut vom Viehmarktplatz, wo sie seit November 2018 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Verfügung stand, in den Selvepark. Dort bleibt der Pumptrack gemäss einer Medienmitteilung bis Mitte Mai und wird danach für weitere drei Monate an einem anderen Ort aufgestellt.