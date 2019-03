Psychiatrie wird zum Polit-Thema

Die Spitalgruppe bietet heute ambulante Beratungen und Behandlungen in Thun, Steffisburg, Zweisimmen und Münsingen an. Die Beteiligten betonen, dass sich am Angebot durch die Übernahme nichts Grundlegendes ändern werde. Zudem ist die Zusammenarbeit noch nicht definitiv beschlossen: Zuerst wird ein Projekt ausgearbeitet und den Verwaltungsräten vorgelegt.

Trotzdem sorgen die Pläne in Thun für einige Aufregung. Angestellte in Thun und Zweisimmen bangen um ihre Stellen; Walter Gekle, stellvertretender Chefarzt Psychiatrie im Spital Thun, verfasste in seiner Funktion als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie, Sektion Deutschschweiz, eine Protestnote zum geplanten Vorgehen.

Nun erreichen die Psychiatriepläne auch das politische Parkett in Thun. Die Fraktion der Grünen reichte im Stadtrat eine Interpellation ein. Angesichts der möglichen Umsetzung des Projekts bereits in einem Jahr schreiben die Grünen von einem «horrend hohen» Tempo – und sie stellen dem Gemeinderat im Vorstoss, der an der heutigen Parlamentssitzung traktandiert ist, diverse Fragen. Die Regierung hält in ihrer Antwort fest, dass sie in diesem Geschäft keine direkte Zuständigkeit habe. «Angesichts der Bedeutung der psychiatrischen Versorgung» für die Region nehme sie trotzdem Stellung.

Regierung ist zuversichtlich

Dem Gemeinderat sei es ein zentrales Anliegen, dass die Grundversorgung in der Region und die breite Vernetzung nach der Übernahme bestehen bleiben. Diverse Gespräche, die Peter Siegenthaler (SP) als Vorsteher der Direktion Sicherheit und Soziales geführt habe, hätten deutlich gemacht: Die Psychiatrischen Dienste Thun seien heute gut integriert in der Versorgungsregion Thun. Die Zusammenarbeit funktioniere. Mit der Übernahme wollten die beiden Institutionen «offenbar einen Weg einschlagen in Richtung einer angesagten und neuzeitlichen Psychiatrie». Siegenthaler sei versichert worden, dass die Überführung «ein Projekt ist und dass nicht um jeden Preis integriert wird».

«Für den Gemeinderat ist es wichtig, dass das Angebot so bleibt oder weiter ausgebaut wird.»Aus der Gemeinderatsantwort auf die Interpellation der Grünen

Der Gemeinderat weist darauf hin, dass nach Angaben der beteiligten Unternehmen die bestehenden Angebote vor Ort mit dem heutigen Personal weitergeführt würden. Die Informationen stimmen die Stadtregierung zuversichtlich, dass die bewährte ambulante Psychiatrie der Thuner Bevölkerung weiter zur Verfügung stehen wird. Dies sei wichtig, betonte der Gemeinderat in einem Schreiben an die Verantwortlichen der Spital STS AG und der PZM AG. Darin wurde auch eine konkrete Erwartung formuliert: Partner der Psychiatrischen Dienste Thun, die auf deren Leistungen angewiesen sind, sollen in den Umsetzungsprozess miteinbezogen werden – und so auch die Optik der Betroffenen und Angehörigen einbringen können.