Am 25. April bügeln 10 prominente Berner gegen 10 ebensolche Thuner in der Konzepthalle Thun um die Wette. Der Iron Men Thun unterstreicht laut Medienmitteilung «das Engagement von Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur für eine Gesellschaft, in der Gewalt an Frauen und Kindern keinen Platz hat». Immer noch stehe häusliche Gewalt zuoberst auf der Liste, wenn es um Gewaltverbrechen an Frauen und Kindern gehe. Allein im Kanton Bern rückt die Polizei durchschnittlich dreimal täglich wegen häuslicher Gewalt aus.