Pro Senectute organisiert Besuch in der WAG

Teilnehmende lernen die WAG auf einer Führung durch die Werkstatt und die Wohnräumlichkeiten kennen und erfahren in einem informativen Teil mehr über die Stiftung. Der Anlass findet statt am Mittwoch, 10. April, 14 bis 16 Uhr. Kosten: 15 Fr. Anmeldungen bis heute an Pro Senectute unter Tel. 033 226 70 70 oder an b+s.oberland@be.prosenectute.ch. (egs/mi)