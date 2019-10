Post ab Mitte 2020 im Chäsparadies

Immer seltener erledigten die Kundinnen und Kunden ihre Postgeschäfte am Schalter. «Die sinkenden Zahlen im Kerngeschäft sprechen eine deutliche Sprache», ist weiter zu lesen. Nicht nur die Pakete (minus 40 Prozent) und Briefe (minus 71 Prozent), sondern auch der Zahlungsverkehr (minus 47 Prozent) am Schalter sind seit 2000 massiv zurückgegangen.

«Auch bei der Filiale in Thierachern macht sich dieses Verhalten bemerkbar», steht weiter. Die Post müsse darauf reagieren, wolle aber für die Kundschaft da sein und mit den Dienstleistungen im Dorf bleiben.

Von Montag bis Samstag

Seit Februar hat die Post deshalb den Dialog mit den Gemeindebehörden von Thierachern geführt, um eine neue Lösung für die lokale Postversorgung zu finden. Die Post hat nun einen idealen Partner gefunden: Voraussichtlich ab Mitte 2020 bietet sie ihre Dienstleistungen in einer Filiale mit Partner im Chäsparadies an der Blumensteinstrasse 11 an.

An einer separaten Posttheke können die Leute dort ihre Postgeschäfte erledigen. Dabei werden die Post-Kundinnen und -Kunden laut Medienmitteilung durch die Mitarbeitenden der Chrüzwäg-Chäsi AG unterstützt.

Die Öffnungszeiten des Chäs­paradieses sind jeweils von Montag bis Freitag von 6.45 bis 18.45 Uhr. Auch samstags können Postgeschäfte von 6.45 Uhr bis 16 Uhr erledigt werden. Die bestehende Postfiliale in Thierachern bleibt bis zum Umzug in Betrieb.

Bewährtes Angebot

An der Posttheke können Briefe und Pakete ins In- und Ausland aufgegeben und zur Abholung gemeldete Briefe und Pakete abgeholt werden. Einzahlungen lassen sich mit der Postfinance-Card und allen gängigen Debitkarten auch bargeldlos erledigen.

Mit der Postfinance-Card sind Bargeldbezüge bis maximal 500 Franken möglich. Heute sind um die 1000 Standorte in der Schweiz sogenannte Filialen mit Partner. Die Post plant einen Informationsanlass für die lokale Bevölkerung und wird diese rechtzeitig dazu einladen.