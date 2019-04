Polizist mit versehentlicher Schussabgabe

Abgeführte Personen wurden übergeben

Ansonsten ist noch wenig mehr bekannt zum Grosseinsatz der Polizei, der am Montagnachmittag an der Allmendigenstrasse durchgeführt wurde. Schüsse sollen gefallen sein, so lautete die Meldung, die den Einsatz auslöste. Die Polizei, in Vollmontur vor Ort, riegelte die Strasse während rund einer Stunde ab und versuchte, mit Personen in der entsprechenden Liegenschaft in Kontakt zu treten. Schliesslich wurden zwei Personen, ein Mann und eine Frau, für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache mitgenommen. «Die beiden Personen befinden sich unterdessen nicht mehr in polizeilicher Obhut», sagte Kapo-Sprecher Christoph Gnägi auf Anfrage.

Wie eine Anfrage bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Thun ergab, kümmert sich nun diese Behörde um die Situation der beiden Personen. Kesb-Präsident Thomas Büchler sagte, es würden «geeignete Erwachsenenschutzmassnahmen geprüft». Die Kesb arbeite mit der Polizei zusammen. Weitere Angaben würden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht gemacht.

Keine Schusswaffen im Haus gefunden

Ebenfalls aufgrund des Persönlichkeitsschutzes könne aktuell auch keine Angaben zu den Personen oder deren Beziehung zueinander gemacht werden. «Das vor allem, weil wir nach wie vor keine konkreten Hinweise darauf haben, dass Schüsse gefallen sind», sagte Gnägi. Im Haus seien keine Schusswaffen gefunden worden, auch gebe es keine anderen Anhaltspunkte dafür, das geschossen wurde oder sonst etwas vorgefallen sei. Verletzt wurde niemand. Nach wie vor würden jedoch Abklärungen laufen, die erklären sollen, wie es zu jener Annahme gekommen sei.

Bekannt ist, dass im am Montag gesperrten Bereich der Allmendingenstrasse seit längerer Zeit ein Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Parteien herrscht. Ob dieser jedoch in Zusammenhang mit den Vorkommnissen vom Montagnachmittag steht, ist offen.