Polizei-Einsatz beendet – Zwei Personen in Haft

Glimpflich ist am Montag ein Polizei-Einsatz in Allmendingen bei Thun ausgegangen. Die Polizei war ausgerückt, nachdem sie eine Meldung über Schüsse in der Wohngegend erhalten hatte. Verletzt wurde aber niemand.

Der genaue Sachverhalt werde nun abgeklärt, sagte Ramona Mock von der Medienstelle der Kantonspolizei Bern auf Anfrage. Eine Frau und ein Mann wurden auf die Polizeiwache mitgenommen.

Die Polizei sei am frühen Nachmittag aufgrund einer Meldung an die Allmendingenstrasse ausgerückt, erklärte Mock. Demnach sollen am Morgen Schüsse gefallen sein. In der fraglichen Liegenschaft befanden sich zwei Personen, eine Frau und ein Mann. Die Polizei konnte mit ihnen Kontakt aufnehmen und sie mit auf die Wache nehmen. Allmendingen liegt an der westlichen Peripherie der Stadt Thun und zählt rund 2300 Einwohner.