Piz Gloria: Erbauer ist verstorben

Fast konnte man den 150 Stundenkilometer starken Föhnsturm spüren, wenn Gottfried «Godi» Bühler in seiner lebhaften Art von der Sturmnacht vom 5. November 1966 erzählte. In jener Nacht hatten er als Bauleiter des Piz Gloria (Schilthorn) und seine 25 Mann alle Hände voll zu tun, damit nicht die Baubaracke ins Tal hinabgefegt wurde.

Das Schilthorn, sein Drehrestaurant und die Bergstation der Gondelbahn bildeten zeitlebens einen Eckpfeiler in Godi Bühlers Leben. Am 10. Juni 1939 geboren, fand der spätere Maurermeister und Bauführer bei der Frutiger AG in Thun eine Anstellung; dieser Firma sollte er bis zu seiner Frühpensionierung während 36 Jahren treu bleiben. Und so war der Steffisburger während der dreijährigen Bauzeit für den Gesamtbau des Gipfelgebäudes auf dem 2970 Meter hohen Schilthorn verantwortlich.

Privat gehörte sein Herz seiner Ehefrau Marlis und seinen beiden Kindern Adrian und Marianne. Für sie entwarf, plante und baute er in Steffisburg ein eigenes Haus, welches auch heute noch von Sohn Adrian bewohnt wird. Sein Herz gehörte aber auch seinem «Döschwo». Godi investierte viel Herzblut und Hunderte von Stunden in den Erhalt seines grünen Deuxchevaux und war engagiertes Mitglied der Döschwo-Fründe Bärn. Godis Maurerkünste waren auch bei der baulichen Sanierung des ehemaligen Fabriggli Mürner im Burgergut in Steffisburg gefragt, welche vom Verein Saagi am Mühlibach realisiert wurde. Er setzte sich auch für den Quartierleist Flühli Steffisburg ein und diente bei der örtlichen Feuerwehr.

Godi Bühler war ein Naturmensch, der wenn immer möglich mit Familie oder Freunden auf Velotouren oder «z’Bärg» ging und im Winter Skitouren unternahm. In den Achtzigerjahren bildete die Besteigung des höchsten Bergs Europas, des Montblancs (4810 m) den Höhepunkt in Godi Bühlers Leben als SAC-Mitglied.

Nach einer Krebsdiagnose und folgender schwerer Krankheit erlag Godi Bühler seinem Leiden am 15. Januar dieses Jahres. Aber nicht ohne in der letzten Woche seines Lebens ein allerletztes Mal im Rollstuhl mit seiner geliebten Gattin zum Ufer des Thunersees zurückzukehren - und nochmals einen dankbaren Blick aufs Schilthorn zu werfen.

(Berner Oberländer)