Pfarrer, Präsident und Baumaler

Wo, Wann, Wie

Das Theater wird im Bruchebüel in Heimenschwand aufgeführt auf dem Platz vor dem ehemaligen Schulhaus unter freiem Himmel (Bühne und Zuschauerränge).



An- und Abreise: Empfohlen wird die Anreise mit dem STI-Bus nach Heimenschwand (Linien 41 und 43). Es werden zwei Spezialkurse geführt (Thun ab 18.32 und 19.32 Uhr) bis ins Bruchebüel, von dort bis zum Spielort maximal 20 Minuten zu Fuss.



Der STI-Extrabus fährt 15 Minuten nach der Vorstellung an den Bahnhof Thun zurück. Das Theaterticket gilt drei Stunden vor und zwei Stunden nach der Vorstellung als Fahrausweis. Es stehen nur wenige Park­plätze in der näheren Umgebung zur Verfügung.



Spieldaten: Das Freilichttheater wird zwischen dem 13. Juni und dem 20. Juli insgesamt 20-mal aufgeführt. Der Spielbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr. ­Tickets sind noch für sämtliche Vorstellungen erhältlich, teilweise aber nur noch beschränkt. Direktlink für Tickets über https://www.tipo.ch/kulturlandbuehne; weitere Infos auf www.kulturlandbuehne.ch.